В Новочебоксарске на детской площадке лежит дерево
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 20:24
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- 12
Дерево не убирают. Детям играть опасно. Новочебокчарск, Ельниковский проезд, 4 А
- 12
Дерево не убирают. Детям играть опасно. Новочебокчарск, Ельниковский проезд, 4 А
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