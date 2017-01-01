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В Новочебоксарске на детской площадке лежит дерево

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
20:24
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Дерево не убирают. Детям играть опасно. Новочебокчарск, Ельниковский проезд, 4 А

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