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В Новочебоксарске дворовые дороги в ужасном состоянии

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
20:24
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Дороги не ремонтируют. Новочебоксарск, улица Парковая 5. Рядом с домом городской парк.

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