В Новочебоксарске дворовые дороги в ужасном состоянии
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 20:24
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- 14
Дороги не ремонтируют. Новочебоксарск, улица Парковая 5. Рядом с домом городской парк.
- 14
Дороги не ремонтируют. Новочебоксарск, улица Парковая 5. Рядом с домом городской парк.
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