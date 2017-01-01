В Чебоксарах дворовые дороги нуждаются в ремонте
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 20:24
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- 14
Плохие дворовые дороги около аэропорта. Напротив дома аэропорт. Гости Чебоксар наверно в шоке от таких дорог.
- 14
Плохие дворовые дороги около аэропорта. Напротив дома аэропорт. Гости Чебоксар наверно в шоке от таких дорог.
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