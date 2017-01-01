В Чебоксарах дворовые дороги нуждаются в ремонте

Автор: Хораськин Андрей Дата публикации: 20:24

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Плохие дворовые дороги около аэропорта. Напротив дома аэропорт. Гости Чебоксар наверно в шоке от таких дорог.