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В Чебоксарах из дворов несвоевременно вывозят мусор

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
20:24
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Мусорка находится рядом с домом 85 на ул. Ашмарина. Мусор во время не вывозят. Около мусорки мусор лежит даже на газонах.

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