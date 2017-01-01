В Чебоксарах из дворов несвоевременно вывозят мусор

Автор: Хораськин Андрей Дата публикации: 20:24

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Мусорка находится рядом с домом 85 на ул. Ашмарина. Мусор во время не вывозят. Около мусорки мусор лежит даже на газонах.