В Чебоксарах из дворов несвоевременно вывозят мусор
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 20:24
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- 9
Мусорка находится рядом с домом 85 на ул. Ашмарина. Мусор во время не вывозят. Около мусорки мусор лежит даже на газонах.
- 9
Мусорка находится рядом с домом 85 на ул. Ашмарина. Мусор во время не вывозят. Около мусорки мусор лежит даже на газонах.
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