Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 14 сентября 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 00:40
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- 34
В программу, показанную в эфире 14 сентября, вошли кадры о том, как кит подплыл близко к лодке в Канаде и кадры о том, как часть скалы обрушилось в Греции.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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