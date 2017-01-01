Юбилейный 10-ый фестиваль Clownfest проходит в Сокольниках

Автор: tim777 Дата публикации: 15.09 20:49

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В эти дни для москвичей и гостей столицы есть уникальная возможность увидеть яркие представления в рамках 10-го юбилейного фестиваля клоунады. Конкурсная программа фестиваля клоунов ClownFest в Сокольниках проходит на Центральной эстраде. Зрители увидят выступления лучших клоунов со всего мира (из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодара, Таганрога, Белгорода, Белоруссии и Германии). Клоуны со всего мира, мимы, цирковые артисты, музыканты, театральные актеры — люди творческих профессий наполнят парк «Сокольники» улыбками и радостью, покажут настоящий перформанс. Фестиваль включит двухдневную программу с участием «Звезд мировой клоунады», которую будет оценивать компетентное жюри. В рамках программы на Главной аллее и на 1-м Лучевом просеке все посетители парка смогут сфотографироваться вместе с клоунами, посмотреть спектакли, принять участие в обучающих цирковому искусству мини-мастер-классах для взрослых и детей, пройти рядом с клоунами в шествии уличных артистов.