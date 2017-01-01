Тысячи велосипедистов приняли участие в осеннем велопараде

Автор: tim777 Дата публикации: 15:46

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Не смотря на пасмурную погоду с дождями, 16 сентября на столичных улицах состоялся многотысячный осенний велопарад. Колонна велосипедистов стартовала с северо-востока Москвы около ВДНХ и проехала по живописным набережным и улица центра города. Общая протяженность маршрута составила 30 километров. Велосипедисты проехали через набережные реки Яуза и далее через Москворецкую, Кремлёвскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные. Финиш колонны состоялся в парке Красная пресня.