Тысячи велосипедистов приняли участие в осеннем велопараде
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 15:46
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Не смотря на пасмурную погоду с дождями, 16 сентября на столичных улицах состоялся многотысячный осенний велопарад. Колонна велосипедистов стартовала с северо-востока Москвы около ВДНХ и проехала по живописным набережным и улица центра города. Общая протяженность маршрута составила 30 километров. Велосипедисты проехали через набережные реки Яуза и далее через Москворецкую, Кремлёвскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные. Финиш колонны состоялся в парке Красная пресня.
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