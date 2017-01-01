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Полет на параплане над рекой Кистегой Кинешемского района Ивановской области

Автор:
kineshmakoshelev
Дата публикации:
17:14
  • 41
  • 0

Красивый полет на параплане над рекой Кистегой

  • 41
  • 0

Комментарии (0)

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