Полет на параплане над рекой Кистегой Кинешемского района Ивановской области
- Автор:
- kineshmakoshelev
- Дата публикации:
- 17:14
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- 41
Красивый полет на параплане над рекой Кистегой
- 41
Красивый полет на параплане над рекой Кистегой
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