Закрытый турнир "Кубок памяти" в память погибших пожарных по жиму лежа и становой тяге прошел в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 20:11
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Пожарный должен быть не только профессионально подготовлен, но и хорошо развит физически, поэтому с каждым годом все больше огнеборцев начинают заниматься паэурлифтингом. Кто-то для себя, а кто-то участвует в различных соревнованиях.
Стоит отметить, что дата проведения выбрана, не случайно. Турнир прошёл в преддверии дня памяти Иконы Неопалимая Купина. По приданию Чудотворная святыня способна защищать от молний, пожаров, грабителей и других преступников. К этой иконе обращаются с молитвами родственники пожарных, переживая за их жизнь на службе.
К участию в закрытом турнире "Кубок памяти" допускались сотрудники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе сотрудники ГКУ "ПСЦ" и Департамента ГОЧСиПБ по предъявлению служебного удостоверения, в не зависимости от места службы или проживания. Программа соревнований была рассчитана на любой уровень подготовки. Участники, занявшие первые три места, награждались эксклюзивными медалями, кубками и дипломами, а так же призами от официальных спонсоров.
Также в рамках турнира приглашенные гости из Федерации силового экстрима перетягивали трехтонный пожарный автомобиль.
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