"Музейный поп-арт" - выставка в Санкт-Петербурге

Автор: Leobr Дата публикации: 10:53

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В Музее политической истории России, Санкт-Петербург - работает выставка "Музейный поп-арт". Выставка рассказывает о превращениях бытовых вещей советского прошлого в знак эпохи. Типичные и обычные бытовые вещи, если их представлять, используя характерные для поп-арта приемы тиражирования и клиширования, обретают значительность символа. Представлены как экспонаты из прошлой эпохи, так и фотографии уголков Санкт-Петербурга - архитектура и городская скульптура.