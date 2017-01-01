"Музейный поп-арт" - выставка в Санкт-Петербурге
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 10:53
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В Музее политической истории России, Санкт-Петербург - работает выставка "Музейный поп-арт". Выставка рассказывает о превращениях бытовых вещей советского прошлого в знак эпохи. Типичные и обычные бытовые вещи, если их представлять, используя характерные для поп-арта приемы тиражирования и клиширования, обретают значительность символа. Представлены как экспонаты из прошлой эпохи, так и фотографии уголков Санкт-Петербурга - архитектура и городская скульптура.
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