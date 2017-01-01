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Пожар в селе Глазок Мичуринского района Тамбовской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:07
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Пожар в селе Глазок Тамбовской области. Сгорело здание администрации бывшего СПКХ Глазсковский.

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