Пожар в селе Глазок Мичуринского района Тамбовской области
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:07
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- 35
Пожар в селе Глазок Тамбовской области. Сгорело здание администрации бывшего СПКХ Глазсковский.
- 35
Пожар в селе Глазок Тамбовской области. Сгорело здание администрации бывшего СПКХ Глазсковский.
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