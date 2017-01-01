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В Чувашии дорога между районами в ужасном состоянии

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
19.09 18:05
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Около деревни Чиршкасы дороги ужасные. Дорога Аликово-Кивкасы.

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