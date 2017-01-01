В Чувашии дорога между районами в ужасном состоянии
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 19.09 18:05
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- 23
Около деревни Чиршкасы дороги ужасные. Дорога Аликово-Кивкасы.
- 23
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23
19.09 17:57 | Хораськин Андрей
Около деревни Чиршкасы дороги ужасные. Дорога Аликово-Кивкасы.
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