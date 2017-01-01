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В Чувашии на остановке Чиршкасы много мусора

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
19.09 17:57
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В Аликовском районе на остановке Чиршкасы много мусора. Рядом находится посёлок Чиршкасы.

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