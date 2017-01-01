В Чувашии на остановке Чиршкасы много мусора
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 19.09 17:57
-
- 23
В Аликовском районе на остановке Чиршкасы много мусора. Рядом находится посёлок Чиршкасы.
- 23
В Аликовском районе на остановке Чиршкасы много мусора. Рядом находится посёлок Чиршкасы.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)