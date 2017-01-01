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В Чувашских поселках дороги нуждаются в ремонте

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
19.09 18:01
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В Чувашских поселках дороги нуждаются в ремонте.

поселок Синьялы
поселок Молодежный
деревня Михайловка
село Красноармейское
село Аликово
деревня Тури Выла
село Штанаши
деревня Шумерля
поселок Синьялы
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