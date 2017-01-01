Разбитые дороги в городе Шарья
- Автор:
- summit
- Дата публикации:
- 19.09 17:57
-
- 24
На дорогах грязь и ямы, недобросовестное отношение дорожников.
- 24
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104
07.09 15:21 | summit
На дорогах грязь и ямы, недобросовестное отношение дорожников.
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