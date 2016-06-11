На Преображенском кладбище состоялось открытие памятника Ивану Антонову

Автор: tim777 Дата публикации: 15:02

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19 сентября 2018 года на Преображенском кладбище состоялось открытие памятника выдающемуся деятелю пожарной охраны г. Москвы – участнику ВОВ 1941-1945 гг., «Почётному пожарному Москвы», бывшему начальнику Управления пожарной охраны ГУВД Мосгорисполкома генерал-майору внутренней службы Ивану Антонову. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие руководство столичного Главка МЧС, сотрудники и ветераны пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы, а также члены семьи и товарищи генерал-майора Ивана Антонова. Отныне память о человеке, ставшим для истории пожарной охраны Москвы крупнейшим специалистом пожаротушения, олицетворена в памятнике, расположенном на Преображенском кладбище. Иван Леонтьевич Антонов – легендарная личность пожарно-спасательного гарнизона столицы. Он внес неоценимый вклад в пожарную охрану Москвы и по сей день олицетворяет собой пример для многих поколений огнеборцев: Сразу после окончания в 1941 году Ленинградского пожарного техникума Иван Антонов был назначен начальником караула одной из московских пожарных частей, а уже через несколько месяцев, когда на улицах города рвались фашистские бомбы, молодой воентехник Антонов получил боевое крещение. За тушение пожаров и спасение людей во время бомбежки Иван Леонтьевич получил свою первую награду- медаль «За отвагу». В 1968 году Антонов возглавил столичную противопожарную службу и руководил ей порядка 20 лет практически до самого ухода на пенсию. Под его руководством в пожарная охрана столицы стала динамично развиваться и поднялась на качественно новый уровень: были построены два военных городка для размещения личного состава, более десятка новых пожарных частей, здания учебного центра гарнизона, началось внедрение в службу «01» электронно-вычислительной техники, на вооружении у пожарных появились 50-метровые лестницы, коленчатые подъемники, были созданы мобильные подразделения газодымозащитной службы, оснащенные КИПами, дымососами.