"Симфония красок" тихвинской художницы Елены Громовой

Автор: Leobr Дата публикации: 19.09 21:11

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"Симфония красок" - очередная персональная выставка тихвинской художницы Елены Громовой. Рисовать и писать картины Елена начала всего несколько лет назад, училась и учится этому делу самостоятельно. Вот её первые работы, снятые три года назад https://www.mreporter.ru/reports/155153 . А сегодня выставлены работы последних двух лет. Как и прошлые, эту выставку можно увидеть (до 10 октября) в Тихвинском РДК.