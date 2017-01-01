В городе Бор Нижегородской области сгорели несколько сараев
- Автор:
- 22WhItEDoG05
- Дата публикации:
- 19.09 22:50
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- 23
Начались поджоги сараев в городе Бор Нижегородской области.
- 23
Начались поджоги сараев в городе Бор Нижегородской области.
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