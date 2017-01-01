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В городе Бор Нижегородской области сгорели несколько сараев

Автор:
22WhItEDoG05
Дата публикации:
19.09 22:50
  • 23
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Начались поджоги сараев в городе Бор Нижегородской области.

  • 23
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