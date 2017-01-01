Смертельное ДТП произошло на трассе в Ульяновской области

Автор: Vasily73reg Дата публикации: 06:38

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Накануне, около 4:00 утра, молодой пилот ВАЗ 2110 1993 года рождения ехал со стороны села Лебяжье в сторону города Димитровград. Подъезжая к селу Сабакаево, после знака "опасный поворот" водитель, не справившись с управлением на крутом повороте, вылетел с дороги в речку, больше похожую на лужу. Самостоятельно выбраться ему не удалось. Был пристёгнут ремнём безопасности. Молодой человек утонул. Автомобиль вместе с водителем достали из реки мимо проезжающие люди около 11 часов дня, а самого бедолагу с места происшествия удалось отправить только ближе к шести вечера.