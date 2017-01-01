s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Красивое предгрозовое небо в центре Москвы

Красивое предгрозовое небо в центре Москвы

Автор:
Mr_Serge177
Дата публикации:
22.09 22:03
  • 28
  • 0

Сегодняшний день, выдался знаменательным в метеорологическом плане. Москва и Московская область находились на периферии тёплого антициклона, днём температура воздуха прогрелась до июльский значений: +26 1, что выше нормы на 8 градусов, а также был побит температурный рекорд 1994 года (+25,4)! Однако, на Столичный регион движется холодный фронт с запада, отголоски которого уже стали ощущаться в 7м часу вечера - в городе прошла гроза, которая понизила температуру воздуха. Однако начало грозы, сопровождалось очень красивым зрелищем - небо было окрашено в яркий оранжевый цвет на фоне тёмной границы грозового фронта.

  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

34 0
10:02 | tim777
Арт-граффити "Искусство должно быть повсюду" появилось на фасаде трамвайного депо в центре Москвы
27 0
10:04 | elenacarmen710
В Твери цветет сирень