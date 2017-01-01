Красивое предгрозовое небо в центре Москвы

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Сегодняшний день, выдался знаменательным в метеорологическом плане. Москва и Московская область находились на периферии тёплого антициклона, днём температура воздуха прогрелась до июльский значений: +26 1, что выше нормы на 8 градусов, а также был побит температурный рекорд 1994 года (+25,4)! Однако, на Столичный регион движется холодный фронт с запада, отголоски которого уже стали ощущаться в 7м часу вечера - в городе прошла гроза, которая понизила температуру воздуха. Однако начало грозы, сопровождалось очень красивым зрелищем - небо было окрашено в яркий оранжевый цвет на фоне тёмной границы грозового фронта.