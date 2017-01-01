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В центре Москвы состоялась церемония открытия мемориальной доски Ие Саввиной

Автор:
tim777
Дата публикации:
24.09 19:36
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24 сентября открылась мемориальная доска народной артистке СССР Ие Саввиной. Памятный знак появился во дворовой территории по адресу: Большой Власьевский переулок, 9.

Инициаторами открытия памятной доски стали друзья и коллеги Саввиной: Евгений Киндинов, Вера Васильева, Борис Клюев, Юлия Рутберг и другие. В церемонии открытия приняли участие ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, артисты Сергей Юрский, Игорь Ясулович, Наталья Тенякова, Алла Покровская, Вера Васильева и другие.
Ия Саввина служила в Театре Моссовета и в Московском Художественном театре. На сцене она воплотила множество ролей, сыграла в спектаклях «Новый американец» по Довлатову, «Рождественские грёзы» Птушкиной и «Кошки-мышки» Эркеля. Кроме того, она активно снималась в кино. Всего в фильмографии артистки значатся полсотни картин.
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