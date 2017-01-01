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В Чувашии дорога Мариинский Посад-Шоршелы находится в плачевном состоянии

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
15:17
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По всей дороге много глубоких ям до 20 см. Из Мариинского Посада до Шоршелского поворота дорога в ямах.

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