В Чувашии дорога Мариинский Посад-Шоршелы находится в плачевном состоянии

Автор: Хораськин Андрей Дата публикации: 15:17

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По всей дороге много глубоких ям до 20 см. Из Мариинского Посада до Шоршелского поворота дорога в ямах.