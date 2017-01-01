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Птица, гуляющая сама по себе

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
01.10 17:28
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По пути в Уфу на премию "Мобильный репортер года-2018" в ожидании поезда в Челябинске я увидел то ли чудо, то ли видение - птица гуляла сама по себе по территории зала ожидания на 2 этаже вокзала. Как она попала сюда, я могу как-то ещё объяснить - может, через вход с автоматическим открыванием дверей или, как сказал мне охранник, сверху - с крыши. Но как она сюда путь нашла и почему решила приземлиться и отдохнуть именно на ж/д вокзале Челябинска, я даже не знаю. #МобильныйРепортерГода2018

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