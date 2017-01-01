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Крупный пожар вспыхнул на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге

Автор:
deer_77
Дата публикации:
15:03
  • 57
  • 0

Крупный пожар вспыхнул на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге.

  • 57
  • 0

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