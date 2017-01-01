Столичные пожарные ликвидировали возгорание на чердаке жилого дома на Люсиновской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 19:00

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На юге Москвы произошел пожар. Загорелся чердак жилого дома по Люсиновской улице. К месту ЧП прибыли пожарные расчёты, несколько бригад скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Позднее выяснилось, что произошло возгорание деревянного обрешетника. Для ликвидации возгорания были применены две автолестницы с которых велось тушение. Вскоре пожарным удалось справиться с возгоранием. Площадь его составила 30 кв.м. Пострадавших нет. Движение транспорта по Люсиновской улице на время было затруднено из-за скопления оперативного транспорта пожарно-спасательных подразделений.