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"Мерседес" и такси столкнулись на Большой Полянке в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:57
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27 сентября во второй половине дня в центре Москвы произошло ДТП с участием двух иномарок. На улице Большая Полянка столкнулись автомобиль "Мерседес" и "Киа"- такси. Водитель такси двигался со стороны улицы Большая Якиманка в направлении улицы Серафимовича. В районе дома №10 водитель такси продолжил движение, в то время как со стороны примыкающей улицы начал движение водитель автомобиля "Мерседес". Появление таксиста оказалось неожиданным и он попытался отвернуть в сторону, тем не менее расстояние между машинами оказалось минимальным и произошло столкновение. Позднее на место ДТП прибыли инспекторы ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение транспорта затруднено.

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