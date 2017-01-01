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Три грузовика сгорели на юго-востоке Москвы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
29.09 15:57
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29 сентября на улице Шумилова напротив дома № 20 произошло возгорание трёх грузовых автомобилей "Газель", "Ниссан" и "Портер", также пострадал легковой автомобиль "Форд". Все автомобили были припаркованы на проезжей части. Местные жители утверждают, что в одной из машин произошёл взрыв. От пожара повреждено оборудование сотовой связи, которое установлено на опоре двойного назначения. В результате инцидента никто не пострадал, возгорание ликвидировали оперативно прибывшие на место пожарные. Площадь пожара составила 50 кв.м. Ведется расследование.

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