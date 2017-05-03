Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 29.09 20:12

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Российский этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года, стартовал сегодня в центре Москвы. Огонь по улицам столицы пронесли 51 факелоносцев. В числе участников – министр спорта Павел Колобков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Эстафета огня началась в парке "Зарядье" и прошла по центральным набережным Москвы. Общая протяженность маршрута – 7 с половиной километров. В связи с эстафетой в центре города в субботу было перекрыто движение по ряду улиц. Напомним, Зимняя Универсиада пройдет в следующем году в Красноярске.