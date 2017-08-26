6-й Исторический велопробег состоялся в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 16:32

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30 сентября 2018 года в центре Москвы состоялся исторический велопробег. Исторический Велопробег – одновременно и выставка, и шоу, и историческая реконструкция! Это — единственная возможность увидеть в движении множество моделей антикварных велосипедов, созданных человечеством за последние 150 лет! Это — однодневный пробег по улицам Москвы на аутентичных старинных велосипедах 1860 — 1980-х годов, российского и зарубежного производства, в одежде и с аксессуарами соответственно машинам и реконструируемому образу. Идея Исторического Велопробега: воссоздать ряд исторических образов велосипедистов в большом городе ХХ века, показать, как двухколесные средства передвижения вписывались в городской пейзаж и социум. Основное требование к участникам – использование аутентичных ретро-велосипедов, а также гармония образа и соответствие веломашины одежде и аксессуарам. Целью мероприятия является привлечение внимания современного общества к истории велосипеда и велосипедного дела, популяризация и сохранение культурных традиций, просвещение, создание позитивного отношения к велосипедным прогулкам, а также демонстрация велосипеда, как самого доступного ретро транспорта. В этом году Исторический Велопробег прошел по набережным Москвы-Реки от Крымского моста через Парк Горького, Нескучный Сад, до Воробьевского шоссе и обратно.