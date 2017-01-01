Жители Старого Оскола приняли шлейф от выбросов промышленных предприятий за метеорит

Автор: Oskolez Дата публикации: 02.10 17:22

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Техногенная нагрузка в Старом Осколе Белгородской области всегда была нелёгкой. В этом году жителями города как-то особенно стало ощущаться на себе и своих близких загрязнение атмосферного воздуха. Летом, как и сегодня, 1 октября 2018 года, в сухую почти безветренную погоду над городом нависает смок, который особенно хорошо просматривается на фоне голубого неба. С наступлением ночи (так выбросов не видно) индустриальные предприятия Старого Оскола начинают коптить так, что люди вынуждены плотно закрывать окна и двери. Продолжается такая "душегубка" и её последствия обычно с 18 вечера накануне до 12 часов следующего дня, т.е. больше половины суток люди вынуждены задыхаться! При отсутствии зелёной санитарной полосы , которая должна высаживаться между заводами и жилыми домами, объёмы пароизводства на старооскольских предприятиях продолжают расти. Это особенно ощутимо для жителей юго-западной части Старого Оскола - жителей микрорайонов Студенческий, Весенний, Парковый, Рудничный, Лебединец, а теперь с увеличением объемов выбросов стали добавляться и районы частной застройки - районы "Казацкая", Аэропорта, пригородный район "Соковое", прилегающие сёла: Песчанка и другие. Такое впечатление, что в погоне за прибылью хозяева промышленных предприятий не только не видят дальше своего носа, но и совсем перестали учитывать "розу ветров". Куда дует ветер, подхватывающий выбросы, видимо ответ на этот вопрос виновников ситуации абсолютно не интересует! Хозяева многих предприятий обычно живут далеко от того места, где находится их завод-собственность. Тем временем, у людей старшего возраста в осеннее время в Старом Осколе обостряются заболевания дыхательных путей. Такое сочетание, как известно, способно вызвать у человека спазм и привести к летальному исходу. На уровне администрации Старооскольского городского округа регулярно стали проходить пресс-конференции, где виновными в осложнении экологии в Старом Осколе признают аграриев, якобы только одни их мусор и удобрения вызывают в городе дурной запах. Однако вонь и смок, возникащие и видимые одновременно над территорий заводов, убеждают жителей Старого Оскола, что лукавство - это такой способ власти тянуть время в решении жизненноважных вопросов. Понятно, в чьих интересах. Превратиться ли Старый Оскол в "город, из которого нужно уехать немедленно" - здесь тема уже не следующего десятилетия, а жестокая реальность.