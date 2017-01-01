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Мусорная реклама портит красивый вид центра города Уфа

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
01.10 17:22
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Уфа улица 50-летия Октября 20 и 12. Много мусорной рекламы. Это портит красивый вид города.

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