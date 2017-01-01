Мусорная реклама портит красивый вид центра города Уфа
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 01.10 17:22
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- 29
Уфа улица 50-летия Октября 20 и 12. Много мусорной рекламы. Это портит красивый вид города.
- 29
Уфа улица 50-летия Октября 20 и 12. Много мусорной рекламы. Это портит красивый вид города.
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