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"Ода чёрно-белой фотографии" - новая фотовыставка Ю. Г. Мустафина

Автор:
Leobr
Дата публикации:
02.10 17:22
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Бывший военный лётчик Юрий Гальямович Мустафин с раннего детства увлекается фотографией. Благодаря его снимкам мы знаем, каким был город Тихвин до того, как превратиться в современный многоэтажный город. В эти дни в БСЦ "Тэффи" открыта персональная выставка фотографа - а еще он художник и краевед. Вот рассказ Юрия Гальямовича о некоторых фотографиях. В следующем репортаже он покажет некоторую свою фототехнику, любезно представленную в одном из залов БСЦ "Тэффи" - причем почти вся она рабочая.

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