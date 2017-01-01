"Ода чёрно-белой фотографии" - новая фотовыставка Ю. Г. Мустафина

Автор: Leobr Дата публикации: 02.10 17:22

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Бывший военный лётчик Юрий Гальямович Мустафин с раннего детства увлекается фотографией. Благодаря его снимкам мы знаем, каким был город Тихвин до того, как превратиться в современный многоэтажный город. В эти дни в БСЦ "Тэффи" открыта персональная выставка фотографа - а еще он художник и краевед. Вот рассказ Юрия Гальямовича о некоторых фотографиях. В следующем репортаже он покажет некоторую свою фототехнику, любезно представленную в одном из залов БСЦ "Тэффи" - причем почти вся она рабочая.