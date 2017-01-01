На юго-востоке Москвы сносят кинотеатр "Высота"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 02.10 00:15

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1 октября в районе "Кузьминки" на юго-востоке Москвы приступили к сносу кинотеатра "Высота". На его месте власти собираются построить четырёхзальный многофункциональный общественный районный центр. В здании появится продуктовый супермаркет "Лента", дом быта и химчистка, магазины товаров для дома, книжный магазин, детский развивающий центр, магазины детских товаров и услуг, а также рестораны и кафетерии. Передвигаться между этажами можно будет с помощью шести эскалаторов, лестничных клеток, двух пассажирских и двух грузовых лифтов. Эти условия позволят посещать центр и маломобильным гражданам.