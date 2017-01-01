Санкт-Петербург - галерея ретро-автомобилей в ТЦ "Галерея"
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 02.10 17:22
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Сегодня торговля по разному привлекает потенциальных покупателей - "низкими" или "интересными" ценами, скидками (на заряженные перед этим товары), многими другими способами. Совсем рядом с Московским вокзалом в Санкт-Петербурге в торговом центре "Галерея" например на месяц устроили галерею ретро-автомобилей второй половины прошлого века - произведенных в США и Западной Европе. Автомобилей для далеко не бедных покупателей. Выставка бесплатная - можно и фотографироваться рядом с экспонатами.
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