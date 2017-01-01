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XIХ Чемпионат московских спасателей по многоборью проходит в сложных природных и городских условиях

Автор:
denis947
Дата публикации:
02.10 18:20
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В столичном регионе стартовал XIХ Чемпионат спасателей по многоборью. 140 команд московских спасателей проходят сложные испытания в природных и городских условиях на территории муниципального округа в Лыткарино в Московской области. Профессионализм, смекалку и выносливость московских спасателей организаторы Чемпионата проверяют в природной среде. Спасателям предстоит найти пострадавшего из-под завалов и оказать ему первую помощь, организовать навесную переправу, перенести пострадавшего по склону, снять человека с опоры линии электропередач, спасти человека, получившего тяжелую травму позвоночника, извлечь пострадавшего из колодца, переправиться вброд и многое другое.

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