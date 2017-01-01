Двойная премьера в Санкт-Петербурге - поэта Александра Городилова и композитора Виктории Бабаевой

Автор: Leobr Дата публикации: 06.10 20:45

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30 сентября 2018 года в Культурном Центре Елены Образцовой (Санкт-Петербург, Невский проспект 65) состоялась премьера музыкально-поэтической программы "День Ангела". Двойная премьера - стихи поэта Александра Городилова и музыка Виктории Бабаевой (часть произведений в авторском исполнении). Ей помогала Наталия Гергиева а пели Люсия Литвин, Олег Митраков и Алексей Ресовский. Вел вечер А.Фомин. Вот несколько номеров (видео А. Городилова) а также начало и окончание концерта.