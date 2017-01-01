В Тихвине играли оркестр и футболисты: со встречи ФК "Ленинградец Ленинградская область - ФК "Велес" Москва

Автор: Leobr Дата публикации: 06.10 20:45

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Вторая домашняя игра областной команды ФК "Ленинградец" в Тихвине. Уже закрывший летний сезон духовой оркестр Тихвинской ДШИ как и перед первой игрой в Тихвине - встречал зрителей бодрыми маршами. Но многое было для Тихвина и впервые: Всю игру шёл дождь (зрители сидели под крышей). Было включено освещение. Игра была грязной со стороны гостей - у хозяев (возрастом значительно моложе) в этот день 6 игроков находились "на травме" (после подобных жёстких встреч). Но и из поражения тренеры хозяев делают нужные выводы на будущее. А на тихвинском стадионе это было первое поражение хозяев за 5 лет и надеемся последнее. Видео с послематчевой пресс-конференции и интервью, которое брал региональный канал.