s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новый памятник открыт в городе Волхов, Ленинградская область перед вокзалом Волховстрой - 1

Новый памятник открыт в городе Волхов, Ленинградская область перед вокзалом Волховстрой - 1

Автор:
Leobr
Дата публикации:
11:41
  • 18
  • 0

2 октября 2018 года в городе Волхов перед вокзалом Волховстрой 1 открыт памятник, посвященный истории железнодорожного узла. Он не первый - на перроне стоит исторический паровоз, который привел первый эшелон в разблокированный Ленинград. Изображение его - на одной стороне нового памятника. На другой - современный электропоезд "Ласточка". Имеется неточность в тексте - в 1916 году только был заложен город Романов-на-Мурмане - переименованный в 1917 году в Мурманск.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

179 0
06.10 20:45 | Leobr
В Тихвине играли оркестр и футболисты: со встречи ФК "Ленинградец Ленинградская область - ФК "Велес" Москва
327 0
19.09 15:02 | tim777
На Преображенском кладбище состоялось открытие памятника Ивану Антонову
64 0
24.06 02:10 | Leobr
Над городом Волхов Ленинградской области пролетел воздушный шар