Новый памятник открыт в городе Волхов, Ленинградская область перед вокзалом Волховстрой - 1
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 11:41
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2 октября 2018 года в городе Волхов перед вокзалом Волховстрой 1 открыт памятник, посвященный истории железнодорожного узла. Он не первый - на перроне стоит исторический паровоз, который привел первый эшелон в разблокированный Ленинград. Изображение его - на одной стороне нового памятника. На другой - современный электропоезд "Ласточка". Имеется неточность в тексте - в 1916 году только был заложен город Романов-на-Мурмане - переименованный в 1917 году в Мурманск.
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