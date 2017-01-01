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Известный писатель и телеведущий Андрей Максимов в Санкт-Петербурге представил свою новую книгу

Автор:
Leobr
Дата публикации:
11:41
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Андрей Маркович Максимов не только писатель и телеведущий, но и педагог. режиссер, психофилософ. Именно он и разработал такую систему - психофилософия, помогающую людям решать многие проблемы взаимоотношений. 7 октября 2018 года в главном магазине книжной сети "Буквоед", Санкт-Петербург, Невский 46 - он представил читателям свою новую работу "Кто вам сказал, что вы живы?" Андрей Маркович немного рассказал о современной педагогике, по его мнению её далеко не оптимальному состоянию. Ответил откровенно и обстоятельно и на вопросы. например шуткой "Ваши творческие планы? - "У меня все планы творческие" и серьезно "О коллегах, женщинах и мертвых говорю только хорошее". Хотя многие видели как минимум его телепередачи, но на этой встрече познакомились с еще одной стороной его таланта. Вот начало встречи.

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